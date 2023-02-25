В Турции проводят расследования в отношении более чем 600 человек, которые связаны с обрушившимися зданиями после недавнего мощного землетрясения.

Об этом пишет в субботу, 25 февраля, Associated Press.

По данным агентства, уже 182 человека взяты под стражу до суда. Это строительные подрядчики, владельцы или управляющие зданиями.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что в настоящее время продолжается проведение проверок, а обнаружение новых улик на местах обрушений зданий в отдельных случаях служит основанием для проведения уголовного расследования.

По мнению экспертов, многие здания и постройки, разрушившиеся после землетрясения, могли быть возведены с использованием некачественных стройматериалов и не соответствовали государственным стандартам, говорится в публикации.

Напомним, по данным СМИ, многие разрушенные во время землетрясения здания в Турции были построены без соблюдения строительных норм. Эксперты утверждали, что, несмотря на мощность прошедшего землетрясения, здания, построенные по всем правилам, должны были устоять.

Ранее мы писали, что землетрясение в Турции и Сирии вошло в пятерку самых разрушительных в XXI веке.