Новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Турции и Сирии.

Об этом сообщили европейские сейсмологи.

Турецкие СМИ сообщают о разрушениях после нового землетрясения в провинции Хатай.

Позже в турецком Хатае произошло второе землетрясение - на этот раз магнитудой 5,8. Тем временем местные СМИ показывают последствия первого сегодняшнего толчка.

Ранее "Страна" рассказывала, что в турецкой провинции Хатай после мощного землетрясения 6 февраля образовался гигантский разлом. Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля со взрывом 500 атомных бомб.

Кроме того, недавно случившееся землетрясение в Турции и Сирии уже вошло в топ-5 самых разрушительных в XXI веке. Остальные четыре в этом списке произошли в течение сравнительно короткого промежутка времени - 6 лет. В Турции погибли 39 672 человека, в Сирии – более 5 800 человек. Количество пропавших без вести власти не сообщают, следовательно, возможные итоговые потери можно представить только приблизительно. По некоторым данным, разрушенными оказались более 264 тысяч квартир в домах разной этажности.