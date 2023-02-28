В Евпатории в Крыму пропала вода из-за крупной аварии на водоводе. В городе закрыты школы и детские сады. 120 тысяч жителей остались без воды.

Об этом сообщили назначенные Россией "власти".

"Мэр" Евпатории Елена Демидова заявила, что авария произошли по соседству с Евпаторией - в селе Прибрежном.

При этом вода пропала и в Красноперекопске, который расположен при въезде в Крым с материка и находится примерно в 90 километрах от Евпатории. Сообщается об аварии на магистральном водоводе.

Есть ли связь между этими событиями - не известно.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу россиян, самым главным результатом войны в Украине, по их мнению, стал запуск воды в Крым по Северо-крымскому каналу.

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