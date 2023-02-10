На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края повышены меры безопасности.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, в Темрюкском районе, который прилегает к мосту, бессрочно введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Этот режим подразумевает усиленное патрулирование и досмотры машин, а также работу медучреждений, оперативных и спасательных службы в режиме повышенной готовности.

Напомним, в январе Крымский мост закрыли для движения автомобилей из-за ремонтных работ. Мост был взорван утром 8 октября. В результате рухнули в море две автомобильные нитки, которые вели с материковой территории России в Керчь.

Также сообщалось, что в последнее время перед Крымским мостом сильные пробки из-за досмотров автомобилей.

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