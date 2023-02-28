Компетентные органы занялись поездкой журналиста американского телеканала NBC в Крым через Крымский мост.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Фейсбуке.

"Посещение временно оккупированного Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия предусмотрен запрет на въезд в Украину. Компетентные органы Украины устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах", - написал Николенко.

Ранее мы писали о репортаже, который сняла телекомпания NBC в Крыму. Его авторы сообщили, что большинство их собеседников в Крыму из числа местных жителей называют полуостров территорией России. При этом канал упоминает, что и до аннексии 2014 года население там было "более промосковским, чем на остальной территории Украины".

Также мы сообщали, что обозреватель телеканала CNN Фарид Захария заявил, что самый реалистичный способ окончить войну в Украине - оставить Крым и Донбасс под фактическим контролем России, приняв остальную территорию Украины в НАТО.