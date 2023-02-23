Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. Российские власти заявляют о досрочном завершении ремонта объекта после подрыва 8 октября.

Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, мост открыт на 39 дней раньше срока.

Российские СМИ публикуют видео движения по восстановленному мосту.

Напомним, что в результате взрыва рано утром 8 октября в море рухнули две автомобильные нитки, которые вели с территории России в Керчь.

ФСБ заявила, что причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой грузовик. Груз якобы первоначально отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе, оттуда - в грузинский Поти, после чего в Армению. Затем груз снова прибыл в Грузию, откуда уже попал в Россию. Болгария свою причастность к инциденту отрицает.

ФСБ обвинила в организации взрыва Украину, однако в Киеве своей причастности не подтверждали.

С начала февраля на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края введены повышенные меры безопасности, в Темрюкском районе, который прилегает к мосту, бессрочно введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.