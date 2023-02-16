Советник "главы Крыма" Олег Крючков подтвердил взрыв в районе Армянска.

Сотрудник оккупационной администрации заявил, что российские военные "проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов" и призвал "доверять официальным источникам".

Напомним, что на днях в Ярославской области РФ произошел взрыв на магистральном газопроводе.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.