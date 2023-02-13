В Ярославской области России на резервной нитке магистрального газопровода "Ухта — Торжок" произошел взрыв. После взрыва начался пожар.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на МЧС.



ЧП случилось в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области, в районе деревни Еремейцево. Сообщение о возгорании поступило в 19:00 по Москве (18:00 по киевскому времени). Прибывшие на место взрыва и пожара первые подразделения спасателей установили, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр. А пожар возник из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода.

К моменту приезда пожарных огонь уже погас сам. В результате инцидента никто не пострадал, угрозе окружающей среде нет.

В свою очередь, в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Ухта" сообщили, что после происшествия транспортировка газа обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам трубопроводов.



Местные паблики и СМИ опубликовали видео пожара.

На прошлой неделе в Ростовской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

А в конце января в российском Ангарске загорелись бензовоз и несколько железнодорожных цистерн.