В российском Ангарске, что в Иркутской области, произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС России по Иркутской области.

В субботу в 12:11 по местному времени (в 06:11 по Киеву) в пожарную службу поступила информация о горении бензовоза и железнодорожных цистерн на территории промышленного массива в 35-м квартале Ангарска. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены семь автоцистерн и 35 человек, рассказали в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, первым загорелся бензовоз, после чего огонь распространился на три цистерны железнодорожного состава.

Через полтора часа, в 13:26, пожар ликвидировали. После охлаждения железнодорожных цистерн к работе приступят следователи МЧС России. Согласно рабочей версии следствия, при заправке автоцистерны произошло воспламенение горючей жидкости. Нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ - основная причина случившегося, считают в МЧС.

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