Американский журналист Кир Симмонс внесен в базу "Миротворец" 28 февраля этого года.

Об этом сообщает сайт "Миротворец".

Указывается, что Симмонс обвиняется в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "сознательном нарушении государственной границы" и "участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины".

Он снял для NBC cюжет о Крыме, в котором большинство собеседников в Крыму из числа местных жителей называют полуостров территорией России.

Напомним, после выхода видео, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что компетентные органы занялись поездкой журналиста американского телеканала NBC в Крым через Крымский мост.

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