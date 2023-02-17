Российская артистка Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, пополнила базу "Миротворец" 14 февраля этого года.

Об этом сообщает сайт "Миротворец".

Ей вменяют донат на сумму, эквивалентную 300 тысячам гривен вооруженным силам РФ.

О том, что она совершала такой платеж, написал ряд СМИ со ссылкой на ее пост в соцсетях, но в соцсетях у Инстасамки сейчас такого поста нет.

Отметим, что в сентябре 2021 года российская инстаграм-блогер и певица, известная под ником Инстасамка, выступала в Киеве со своим концертом. Она жестко обматерила и выгнала посетителя концерта из-за того, что ей не понравилась его внешность.

Тем временем в России на артиста Семена Слепакова просят завести дело "за дискредитацию армии" из-за песни в интернете. В этой песне Слепаков упомянул тему войны в Украине.

Песня называется "Не все так однозначно" и высмеивает тех россиян, для которых даже после вторжения РФ и семи месяцев войны все остается "не так однозначно".

При этом многие российские артисты заняли антиукраинскую позицию. Например, актер Сергей Пускепалис перегонял авто для т.н "ДНР". Однако попал в ДТП и погиб.