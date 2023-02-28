В районе аэродрома в Краснодарском крае произошел взрыв и начался пожар. Фото и видео
Российские тг-каналы сообщают о взрыве и пожаре в районе аэродрома совместного базирования в городе Ейске, что в Краснодарском крае России.
Отметим, что накануне в Туапсе Краснодарского края произошел пожар на нефтебазе. Власти заявили, что горела хозяйственная постройка, а сами резервуары с топливом не были затронуты. В минобороны РФ заявили, это был налет украинского беспилотника.
И подобных атак дронов по РФ за минувшие сутки было несколько.
"Страна" разбиралась, что значит активизация украинских дронов над Россией в сегодняшних итогах.
Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.