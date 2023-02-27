В приграничных районах Украины и Российской Федерации сообщают о поиске диверсантов.

Как сообщает Управление СБУ в Сумской области, в регионе проводятся и будут проводиться комплексные контрдиверсионные мероприятия из-за продления срока действия военного положения и с учетом приграничного расположения области.

Спецслужба просит жителей отнестись с пониманием. Сообщается, что мероприятия "направлены на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-взрывной деятельности против нашего государства".

В то же время телеграм-канал Mash сообщает о контрдиверсионных мероприятиях в граничащих с Украиной Белгородской, Воронежской и Курской областях.

Там сообщают о группе, "помогающей ВСУ", которая может передвигаться на иномарках или на "буханке".

При этом официально пресс-служба правительства Курской области опровергла проведение таких мероприятий в области.

Напомним, ранее офицер ВСУ заявил, что Россия сосредоточила самую крупную группировку войск вблизи Сумской области. Позже в ОВА назвали фейком эту информацию.

Также сообщалось, что в конце января в Херсонской области ВСУ уничтожили на Днепре пять лодок с российскими диверсантами.

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