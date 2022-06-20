РФ развертывает на границах с Украиной систему "Безопасный город". Это технология МЧС РФ и "Ростеха", которая позволяет вести мониторинг пространства. Туда входят датчики движения и "умные" камеры.

Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, систему будут использовать для отслеживания диверсионных групп из Украины, которые, по данным РФ, стали часто совершать атаки на российские объекты инфраструктуры (Украина такие акции опровергает).

Развернуть "Безопасный город" планируют во всех приграничных регионах за полтора года.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.