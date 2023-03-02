В Тульской области РФ утром 2 марта прогремел взрыв. Его слышали в километре от поселка Молодежный местные жители. Они обнаружили в поле "чёрную воронку, усыпанную пеплом, и металлические осколки, разлетевшиеся от неё.

Об этом пишет Mash и публикует соответствующие фото.

На месте работают специалисты, причина взрыва выясняется.

Между тем, в Брянской области РФ заявляют о проникновении диверсионно-разведывательной группы из Украины.

Как утверждает губернатор Брянской области Александр Богомаз, "диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок".

Российские государственные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах утверждают, что якобы в селе Любечане Брянской области (у границы с Украиной) несколько человек, по предварительным данным, были взяты в заложники в магазине.

Также Богомаз заявил о сбросе с БПЛА взрывчатки из-за которой загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Украина эти сообщения не комментировала.

Напомним, на днях в районе аэродрома в Краснодарском крае РФ произошел взрыв и возник пожар.

Также сообщалось, что в российском Туапсе сообщали о взрывах на нефтебазе.

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Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.