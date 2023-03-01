В Сети появилось видео пожара на заводе AJ Rose Manufacturing в Кливленде, штат Огайо (США).

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Местные СМИ сообщают, что перед пожаром было несколько взрывов. По предварительной информации, взорвались баллоны с азотом и пропаном.

Пожарная охрана города Кливленда сообщила, что свыше 50-ти ее сотрудников были задействованы в борьбе с огнем, который охватил двухэтажное здание промышленного назначения.



"Информации о наличии пострадавших не поступало. В реагировании задействован специалист по опасным веществам. Причина возгорания расследуется", - заявили в пожарной охране.

Напомним, неделю назад на правительственном ядерном объекте в американском Теннесси произошел пожар. Сотрудники и жители некоторых близлежащих районов были эвакуированы. В Комплексе национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридже заявили о том, что выброса радиации и пострадавших в результате нет.

Ранее мы писали о пожаре на заводе I. Schumann & Co. в Огайо, производящем медные сплавы. По информации местных изданий, пожар начался после взрыва. Взрыв был такой силы, что кирпичи от здания разлетелись по парковке. Кирпичная стена здания была полностью разрушена. Обломки кирпичей попали в автомобили и близлежащие здания, разлетелись далеко по улице.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня во Флориде перевернулись пять вагонов, в том числе две цистерны с пропаном. По данным местных властей, никто не пострадал и не произошло разливов опасных веществ. Теперь топливо перекачают из перевернувшихся цистерн.