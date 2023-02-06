В американском штате Огайо сошли с рельсов и загорелись полсотни вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества. Из-за опасности взрыва власти объявили эвакуацию близлежащих населенных пунктов.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Согласно заявлению представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, после того, как часть вагонов состава сошла с рельсов, их охватило пламя.



"С момента начала пожара пламя несколько утихло, однако возгорание по-прежнему сохраняется, и железнодорожные пути все так же заблокированы", - заявил Грэм.

По данным агентства, в 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид - ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды. В настоящее время специалисты пытаются установить, какие из вагонов, содержащих опасные материалы, оказались повреждены.

Глава местной пожарной охраны Кит Дрэбик заявил, что наибольшую обеспокоенность вызывает винилхлорид. Известно как минимум об одном вагоне, содержащем это вещество, однако он заверил, что механизмы предотвращения утечки опасного материала в нем "все еще функционируют".

Как указал Дрэбик, аварийные бригады будут держаться на расстоянии до тех пор, пока не будут полностью уверены в том, что приближаться к подобным вагонам и тушить их безопасно.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года в Греции сошла с рельсов платформа поезда с танками НАТО для Восточной Европы.

Также "Страна" рассказывала, что в Иране поезд сошел с рельсов. Погибли 17 человек.