Город Восточная Палестина в штате Огайо, вблизи которого две недели назад произошло крушение грузового поезда с химикатами, остается непригодным для жизни.

Так считают экологи, вопреки заявлениям местных политиков, утверждающих, что в город можно возвращаться и безопасно существовать, пишет BBC.

Для самих жителей это крушение стало событием, навсегда разделившим жизнь на "до" и "после" - как в свое время Перл-Харбор для Америки, проводит аналогию ВВС. 14 дней спустя после крушения и вызванного им пожара обугленные остатки 50 сошедших с рельс цистерн все еще видны, а запах химикатов не уходит из 4-тысячного городка.

Федеральные и местные чиновники советуют жителям не пить воду из-под крана, а покупать ее в бутылках, хотя и утверждают, что в город можно возвращаться. Но, по мнению экологов, вещества, попавшие в атмосферу после крушения (винилхлорид и бутилакрилат), опасны для здоровья и в достаточной концентрации могут вызывать различные осложнения - от тошноты до онкологических заболеваний.

Напомним, к 8 февраля Департамент природных ресурсов штата Огайо заявил, что в результате разлива химикатов в результате схода с рельсов погибло около 3 500 мелких рыб в ручьях протяженностью 7,5 миль.

В радиусе мили от места крушения эвакуировали жителей, но сейчас власти сообщают, что возвращаться уже безопасно. Несмотря на заверения властей, в соцсетях начал распространяться хэштег ohio train и ohio river.

Ранее мы писали, что накануне в США произошло второе с начала месяца крушение поезда, перевозившего опасные материалы. Инцидент произошел в городке Ван Бюрен (штат Мичиган). Минимум шесть вагонов сошли с рельсов.

Местные власти сообщили, что в одном из вагонов были опасные вещества - жидкий хлор, но содержимое в результате аварии не пострадало. Признаков утечки или повреждений в нем нет.