В американском штате Огайо продолжается техногенная катастрофа, после того как 3 февраля около 50 вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества, сошли с рельсов.

Об этом пишут американские СМИ.

В 20 вагонах перевозился винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды и могут вызывать рак.

К 8 февраля Департамент природных ресурсов штата Огайо заявил, что в результате разлива химикатов в результате схода с рельсов погибло около 3500 мелких рыб в ручьях протяженностью 7,5 миль.

В радиусе мили от места крушения эвакуировали жителей, но сейчас власти сообщают, что возвращаться уже безопасно.

Несмотря на заверения властей, в соцсетях начал распространяться хэштег ohio train и ohio river.

Напомним, что в январе в Германии поймали иранца, который готовил теракт с химическим оружием - цианидом и рицином. Высокотоксичный рицин внесен в список боевого оружия в разделе "биологическое оружие". Цианид также очень токсичен; даже самые незначительные его количества оказывают смертельное воздействие на человека.