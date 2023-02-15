Три неопознанных летающих объекта, сбитых за последние несколько дней над Америкой, скорее всего были "безобидными коммерческие или исследовательские проекты, не представляющие реальной угрозы для США".

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет New York Times.

По его словам, следователи пока не нашли доказательств того, что эти три объекта были связаны с китайской программой наблюдения за воздушными шарами.

"Мы не видели никаких указаний или чего-либо, что конкретно указывало бы на то, что эти три объекта были частью шпионской программы КНР", - сказал Кирби.

Правда, обломков сбитых аппаратов, по словам Кирби, еще не нашли.

Ранее власти США не исключали, что аппараты могут иметь внеземное происхождение.

Напомним, ученые опасаются, что на фоне ставших уже массовыми инцидентов с аэростатами репутация воздушных шаров испортится, а важные исследования с их применением в разных областях знаний сорвутся.

В начале февраля Байден приказал сбить китайский аэростат, который, как заявили в Пентагоне, наблюдал за стратегическими объектами США. Шар был сбит над Атлантикой, у побережья Южной Каролины.



А 10 февраля военные США сбили неизвестный аэростат, который вошел в американское воздушное пространство над штатом Аляска.