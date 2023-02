Ученые опасаются, что на фоне ставших уже массовыми инцидентов с аэростатами репутация воздушных шаров испортится, а важные исследования с их применением в разных областях знаний сорвутся.

Об этом пишет Vice.

"В обществе есть некоторые опасения по поводу последствий истерии вокруг этой проблемы и того, как она повлияет на научные и любительские программы аэростатов", — заявил Луис Э.Пачеко, сотрудник базы StratoCat с данными по использованию устройств.

В свою очередь профессор атмосферных наук в Университете Вайоминга не приветствует намерения федеральных чиновников США модернизировать радары и устройства слежения за атмосферой, потому что это может привести к скачку ложных тревог.

Кроме того, ученые, которые используют высотные воздушные шары для изучения атмосферы, уже призвали воздухоплавателей четко маркировать свои устройства и координировать полеты с Федеральным авиационным управлением США.

По словам главы компании-производителя аэростатов и воздушных шаров Kaymont Consolidated Industries Пола Фетковица, некоторые шары бывают недостаточно надуты, поэтому не взлетают высоко и не лопаются, а продолжают бесцельно летать по небу. Он считает, что критика со стороны защитников природы, выступающих против аэростатов из‑за загрязнения окружающей среды, вынуждает владельцев шаров отмалчиваться и, например, не признавать, что сбитый объект принадлежит им.

Кроме того, не все воздушные шары используются в строго научных или коммерческих целях. Фетковиц рассказал о компании, которая купила шар, чтобы в небе включить альбом Pink Floyd "The Dark Side of the Moon". Другой его клиент поднял до стратосферы игрушку паровозика Томаса.

Некоторые страны, в том числе Коста-Рика и Канада, сообщили о наблюдениях подобных воздушных шаров и приступили к их уничтожению, но некоторые из устройств могут не иметь никакого отношения к шпионажу.

Так, воздушный объект, обнаруженный на северо-западе Канады в субботу, был сбит по требованию премьер-министра Канады Джастина Трюдо, но некоторые ученые предполагают, что это мог быть воздушный шар, управляемый гражданскими лицами.

"Воздушные шары — это платформы, используемые для разных целей, — как нож, который может порезать вам еду или горло — все зависит от намерения", — прокомментировал Луис Э. Пачеко. Он подчеркнул, насколько важно не допустить, чтобы недавние инциденты и подозрения в шпионаже затмили потенциал воздушных шаров в исследованиях и образовании.

Напомним, в начале февраля Байден приказал сбить китайский аэростат, который, как заявили в Пентагоне, наблюдал за стратегическими объектами США. Шар был сбит над Атлантикой, у побережья Южной Каролины.



А 10 февраля военные США сбили неизвестный аэростат, который вошел в американское воздушное пространство над штатом Аляска.

Между тем Белый дом подтвердил, что три неопознанных объекта, которые были сбиты в воздушном пространстве США, по новым данным американских разведывательных служб, могли быть связаны с коммерческой или исследовательской сферами и потенциально не представляли угрозы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.