В США произошло второе с начала месяца крушение поезда, перевозившего опасные материалы. Инцидент произошел в городке Ван Бюрен (штат Мичиган).

Об этом сообщил телеканал ABC.

На снятом с вертолета видео видно, что как минимум шесть вагонов сошли с рельсов.

Местные власти сообщают, что в одном из вагонов были опасные вещества - жидкий хлор, но содержимое в результате аварии не пострадало. Признаков утечки или повреждений в нем нет.

По данным представителей пожарной службы, сход вагонов с рельсов вызвал проблемы с движением, но опасности для населения авария не представляет.

Ранее в американском штате Огайо произошла техногенная катастрофа после того, как 3 февраля около 50 вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества, сошли с рельсов.

В 20 вагонах перевозился винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды и могут вызывать рак. Из-за опасности взрыва власти объявили эвакуацию близлежащих населенных пунктов.

Мы также писали, что в декабре прошлого года в Греции сошла с рельсов платформа поезда с танками НАТО для Восточной Европы.