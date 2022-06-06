После взрыва химикатов на складе контейнеров в Бангладеш погибли не менее 49 человек, сотни раненых. Видео
Не менее 49 человек погибли и более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш.
Об этом сообщает India TV.
По данным полиции, пожар вспыхнул вечером в субботу, 4 июня. Примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь. В тушении огня принимали участие не менее 19 пожарных подразделений.
Взрывная волна была такой силы, что в ближайших зданиях выбило стёкла. Cейчас огонь потушен.
Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние нескольких человек оценивается как критическое.
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