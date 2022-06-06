Не менее 49 человек погибли и более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш.

Об этом сообщает India TV.

По данным полиции, пожар вспыхнул вечером в субботу, 4 июня. Примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь. В тушении огня принимали участие не менее 19 пожарных подразделений.

Взрывная волна была такой силы, что в ближайших зданиях выбило стёкла. Cейчас огонь потушен.



Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние нескольких человек оценивается как критическое.

Ранее мы писали, что в Днепре на предприятии взорвались газовые баллоны, в результате возник пожар. Двое людей пострадали.

Также "Страна" сообщала, что в Подмосковье вспыхнул пожар на складе, огонь распространился на десятки тысяч квадратных метров.

Кроме того, мы информировали, что 3 июня в Москве пылали четыре этажа бизнес-центра, внутри находились люди.