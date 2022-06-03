На западе Москвы пылает бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза". Пожару присвоен 5 номер сложности, горят первые четыре этажа, идет эвакуация людей.

Как сообщается, пожар усилился, несмотря на дождливую погоду. Внутри здания находятся люди.

По данным российских СМИ, причиной пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" могло стать короткое замыкание.

Из горящего здания эвакуировано более 120 человек. Поиск людей продолжается. Доступа к верхним этажам у спасателей пока нет. На место пожара направлены вертолеты Ка-32.

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