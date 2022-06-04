В Комсомольске-на-Амуре, что далеко на востоке - в Хабаровском крае Российской Федерации подожгли здание Росгвардии.

Видео распространяют местные Telegram-каналы.

По сообщениям, мужчина попытался зайти с пластиковой канистрой в здание, но дверь оказалась закрыта. Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце произошёл пожар. На видео видно, что пожар был достаточно масштабный - огнем охвачена как минимум часть первого и второго этажей.

Поджигателя задержали, им оказался 50-летний Владимир Золотарев. Мотивы пока не установлены.

Отметим, что это не первый пожар в государственных зданиях в России. Там идет череда масштабных пожаров и чрезвычайных происшествий. Недавно загорелась автобаза областной думы в городе Тюмень. Она прилегает к исправительной колонии.

Но больше всего пожаров происходит в военкоматах. В том числе - и на оккупированных территориях и на территориях под российским влиянием. Недавно попытались поджечь здание военного комиссариата в оккупированном Симферополе. Также в Приднестровье заявили о попытках поджога нефтебазы и военкомата.