В России в ночь на 3 мая произошел масштабный пожар. Загорелись склады издательства "Просвещение" в Подмосковье, где хранилась печатная продукция, сообщает Telegram-канал Mash.

Загоревшиеся склады расположены на территории производственно-складского комплекса "Атлант Парк" на Кудиновском шоссе в Богородском.

Площадь пожара составила почти 34 тысячи квадратных метров. Пламя быстро распространялась и вскоре охватило все складское помещение (размеры: 150 на 170 метров). В результате пожара произошло частичное обрушение комплекса.

Для ликвидации возгорания было привлечено более 100 пожарных.

Напомним, на прошлой неделе в Брянске загорелись нефтебаза и хранилище ГСМ.

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