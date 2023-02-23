На правительственном ядерном объекте Y-12 в штате Теннесси в США произошло возгорание.

Об этом сообщает News Chanel 11.

Согласно сообщению Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США, пожар произошел в 9:14 утра по местному времени.

Стивен Вятт из NNSA заявил, что в здании 9212 на предприятии по переработке урана, произошел пожар. Сотрудники и жители некоторых близлежащих районов были эвакуированы.

Приводится также официальный комментарий Комплекса национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридже о том, выброса радиации и пострадавших в результате нет.

Напомним, накануне сообщалось о пожаре на заводе в штате Огайо. Речь идет о предприятии I. Schumann & Co., производящем медные сплавы. По информации местных изданий, пожар начался после взрыва. Взрыв был такой силы, что кирпичи от здания разлетелись по парковке. Кирпичная стена здания была полностью разрушена. Обломки кирпичей попали в автомобили и близлежащие здания, разлетелись далеко по улице.

Ранее мы писали, что в США за один день загорелся склад пиломатериалов и сошли с рельсов вагоны с углём.