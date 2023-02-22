Президент США Джо Байден возложил на своего предшественника Дональда Трампа и железнодорожные компании вину за аварию в Огайо, где недавно с рельсов сошел поезд с опасными веществами.

Об этом Байден написал на своей официальной странице в Twitter.

"В течение многих лет избранные должностные лица, включая прошлую администрацию, ограничивали возможности внедрять и усиливать меры безопасности на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении.

Байден сообщил, что провел разговор с чиновниками, в том числе губернатором штата и представителями агентства по охране окружающей среды о случившейся аварии и заявил о готовности федеральных властей помогать. Ответственность за происшествие также несут железнодорожные компании, которые тратят миллионы долларов "на противодействие здравому смыслу правил безопасности", заявил президент США.

Напомним, 6 февраля в американском Огайо сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с опасными химикатами. В 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид - ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды.

Экологи считают, что теперь город Восточная Палестина в Огайо непригоден для жизни, хотя власти утверждают обратное.

Ранее мы писали, что накануне на металлургическом заводе в Оквуд-Виллидж возле города Бедфорда, штат Огайо, прогремел взрыв, после чего начался пожар. По данным СМИ, речь идет о предприятии I. Schumann & Co., производящем медные сплавы.