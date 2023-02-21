В американском Бруклине (штат Нью-Йорк) загорелся склад пиломатериалов.

Об этом сообщает Fox Rochester.

Тем временем Daily Mail пишет о крушении поезда в Гетеборге (Небраска): 12 вагонов поезда компании с углём сошли с рельсов, перекрыта железная дорога.

Напомним, что сегодня ночью также сообщалось о пожаре на заводе в штате Огайо. Речь идет о предприятии I. Schumann & Co., производящем медные сплавы. По информации местных изданий, пожар начался после взрыва. Взрыв был такой силы, что кирпичи от здания разлетелись по парковке. Кирпичная стена здания была полностью разрушена. Обломки кирпичей попали в автомобили и близлежащие здания, разлетелись далеко по улице.

В начале февраля в том же штате Огайо сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с опасными химикатами. Они отравили всю окрестность города Восточная Палестина. Экологи говорят, что город до сих пор остается непригоден для жизни, вопреки заявлениям местных политиков, утверждающих, что в город можно возвращаться и безопасно существовать.

На днях похожий инцидент произошел в городке Ван Бюрен (штат Мичиган).