Канадские власти вслед за США решили прекратить поиски сбитого в их воздушном пространстве воздушного объекта. Королевская канадская конная полиция сообщила, что обыскала район предполагаемого падения обломков, но не обнаружила их.

Об этом пишут американские медиа.

Нахождение сбитого объекта осложнилось снегопадом. Полиция считает неоправданными "чрезвычайные усилия по поиску".

Канадская королевская конная полиция прочесала зону вероятного падения обломков в провинции Юкон и не нашла ничего, что могло бы пролить свет на природу феномена.

Ранее с тем же результатом канадцы свернули работы на озере Гурон, а американцы отказались от поисков неопознанного аппарата, упавшего на морской лед к северу от Аляски. Что именно неделю назад сбили американские истребители, так и осталось загадкой.

Между тем ученые опасаются, что на фоне ставших уже массовыми инцидентов с аэростатами и новостей о неизвестных сбитых воздушных объектах репутация воздушных шаров испортится, а важные исследования с их применением в разных областях знаний сорвутся.