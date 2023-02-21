На металлургическом заводе в Оквуд-Виллидж возле города Бедфорда, штат Огайо, прогремел взрыв, после чего начался пожар.

Об этом пишут региональные медиа США.

Они сообщают, что речь идет о предприятии I. Schumann & Co., производящем медные сплавы.

По информации местных СМИ, пожар начался после взрыва. Взрыв был такой силы, что кирпичи от здания разлетелись по парковке. Кирпичная стена здания была полностью разрушена. Обломки кирпичей попали в автомобили и близлежащие здания, разлетелись далеко по улице.

Непонятно, что послужило причиной взрыва. Очевидцы рассказали журналистам, что прогремело два взрыва. Сначала произошел небольшой взрыв, а второй, более сильный, раздался около 14:30 по местному времени.

На место прибыли несколько подразделений пожарных. Также был вызван вертолет спасателей.

Несколько пострадавших отправлены в больницу.

Это не первая техногенная катастрофа в США за последние дни. В начале февраля в том же штате Огайо сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с опасными химикатами. Они отравили всю окрестность.

А на днях похожий инцидент произошел в городке Ван Бюрен (штат Мичиган).