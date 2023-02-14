В Москве в ночь на 14 февраля начался масштабный пожар в техцентре на улице Декабристов в районе Отрадное. Техцентр расположен недалеко от Научно-исследовательского института точных приборов, который занимается разработкой и изготовлением каналов радиоуправления для объектов морского и авиационного реактивного вооружения.

Видео пожара публикуют российские телеграм-каналы.

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Предварительно было известно, что пострадали три человека. Спасатели передали их бригаде скорой помощи. Информации о погибших не поступало. На месте работают экстренные службы.

Чуть позже СМИ сообщили, что внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошло частичное обрушение кровли. Также внутри здания, на втором этаже, огнем заблокированы два человека.

Немногим ранее в Ярославской области России на резервной нитке магистрального газопровода "Ухта — Торжок" произошел взрыв. После взрыва начался пожар. Прибывшие на место взрыва и пожара первые подразделения спасателей установили, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр.

На прошлой неделе в Ростовской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пожар на заводе "Ресурс", который занимается переработкой нефтепродуктов в Новошахтинске мог произойти из-за нарушения технологического процесса.