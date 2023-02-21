Верховный суд США готовится рассмотреть иск к Google от семьи американки, погибшей при теракте в 2015 году. Ее родственники считают, что в гибели девушки виноват поисковик, размещавший опасную информацию.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, это дело может серьезно повлиять на размещение контента в сети во всем мире.

Если суд решит, что платформа несет ответственность за информацию, которая на ней появляется, интернет может стать менее открытым и безопасным, а некоторые сайты могут ввести жесткую цензуру.

Семья погибшей, в частности, утверждает, что рекомендации алгоритма не должны быть защищены разделом 230 принятого в 1996 году Закона о порядочности в телекоммуникациях.

Раздел 230 гласит, что "ни один поставщик или пользователь интерактивной компьютерной услуги не должен рассматриваться как издатель или распространитель информации, предоставленной другим поставщиком информационного контента".

Это значит, что ответственность за все, опубликованное в интернете, несет автор высказывания, а не соцсеть или тот, кто сделал репост. Таким образом, этот документ освобождает интернет-площадки от ответственности за контент, который публикуют их пользователи, позволяя его при этом модерировать.

Ранее мы писали, как Google и Википедия вместо фото опасного серийного убийцы показывали снимок его тезки - вора и насильника.

Также сообщалось, что Google отслеживает 39 типов персональных данных. Это больше, чем Facebook, Twitter и Apple.