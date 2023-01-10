Минюст Украины подал в Высший антикоррупционный суд страны иск об изъятии в пользу государства активов, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

Об этом говорится в сообщении на Фейсбуке министерства.

Минюст сослался на то, что в октябре 2022 власти Украины ввели против Дерипаски санкции.

Министерство заявило, что в процессе поиска оснований для иска получило информацию, что основанная Дерипаской компания по производству алюминия UC Rusal поставляет металл предприятиям оборонного комплекса России, при этом некоторые части алюминиевых изделий делаются из сырья, добытого на территории Украины — в частности, на Николаевском глиноземном заводе.

В сообщении министерства утверждается, что Дерипаска в Украине владеет "значительными активами" через группу нескольких связанных между собой компаний, а также недвижимостью и другим имуществом. Среди компаний ведомство упомянуло Николаевский глиноземный завод, Запорожский производственный алюминиевый комбинат и ряд других предприятий.

Представитель Дерипаски отказалась от комментариев. Представитель UC Rusal на запрос Forbes напомнил, что Дерипаска перестал контролировать компанию в рамках сделки 2018 года с Минфином США.

"Минфин США не считает, что UC Rusal контролируется Дерипаской. UC Rusal - публичная компания, международный производитель алюминия, компания не связана с правительством", — заявил он.

Как писала "Страна", в сентябре правительство Украины повторно наложило санкции на Дерипаску. Это решение нужно было для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать его имущество на территории Украины.

А в октябре Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российского олигарха.