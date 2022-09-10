Правительство Украины повторно наложило санкции на экс-президента Виктора Януковича, украинского олигарха Сергея Курченко, бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева и российского миллиардера Олега Дерипаску в части блокирования их активов и активов, к которым они могут быть причастны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины, написал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в августе ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра.

Также мы писали, что в Украине по запросу Генпрокуратуры арестовали и передали АРМА 645 железнодорожных вагонов на сумму 650 миллионов долларов, которые принадлежали семье экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. В Офисе генпрокурора заявили, что предприятия родственников экс-министра занимаются поставками и реализацией товаров на территории РФ, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса России.

Кроме того, сообщалось, что Британия ввела санкции против семерых российских олигархов. В список вошел и Дерипаска.