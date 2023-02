В США третий раз за месяц сошел с рельсов грузовой поезд. Во Флориде перевернулись пять вагонов, в том числе две цистерны с пропаном.

Об этом сообщает Fox News.

По данным местных властей, никто не пострадал и не произошло разливов опасных веществ. Теперь топливо перекачают из перевернувшихся цистерн.

"Мы смогли посмотреть на бак и определить его уровень, он будет отображаться разными цветами, если что-то действительно протекает. Утечек нет. Физических повреждений бака, кроме опрокидывания, нет. Существенных повреждений нет", - заявил начальник местной пожарно-спасательной службы.

Photos from Southern Manatee Fire Rescue show the damage to the tracks. The derailment happened near the Sarasota Airport in Manatee County @fox13news pic.twitter.com/qQL4fYMW6D