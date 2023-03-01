В США третий раз за месяц сошел с рельсов грузовой поезд. Во Флориде перевернулись пять вагонов, в том числе две цистерны с пропаном.

Об этом сообщает Fox News.

По данным местных властей, никто не пострадал и не произошло разливов опасных веществ. Теперь топливо перекачают из перевернувшихся цистерн.

"Мы смогли посмотреть на бак и определить его уровень, он будет отображаться разными цветами, если что-то действительно протекает. Утечек нет. Физических повреждений бака, кроме опрокидывания, нет. Существенных повреждений нет", - заявил начальник местной пожарно-спасательной службы.

Photos from Southern Manatee Fire Rescue show the damage to the tracks. The derailment happened near the Sarasota Airport in Manatee County @fox13news pic.twitter.com/qQL4fYMW6D February 28, 2023

Ранее в США назвали причину схода с рельсов поезда с химикатами в Огайо. Оказалось, что все дело было в перегретом подшипнике.

Крушение 150-вагонного поезда Norfolk Southern Railway с опасными химикатами в Ист-Палестайн произошло 3 февраля. В 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид - ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды.

Экологи считают, что теперь город Восточная Палестина в Огайо непригоден для жизни, хотя власти утверждают обратное.

Также 21 февраля в Гетеборге (Небраска) сошли с рельсов 12 вагонов поезда компании с углём.

Минувшей осенью десятки тысяч железнодорожников США грозили забастовкой по причине нечеловеческих условий труда, но отложили её, чтобы не парализовать экономику страны.