Причиной пандемии коронавируса стала утечка из лаборатории в Китае.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Министерство энергетики США.

"Вывод Министерства энергетики является результатом новых разведывательных данных и имеет важное значение, поскольку агентство обладает значительным научным опытом и осуществляет надзор за сетью национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования", говорится в публикации.

В ФБР также считают, что пандемия была результатом утечки из лаборатории.

Вместе с тем в документе указывается, что другие части разведывательного сообщества придерживаются противоположного мнения по поводу причин пандемии. Большая часть ведомств по-прежнему говорит о естественном происхождении коронавируса через мутацию у животных.

Как утверждают источники издания, в Минэнерго не до конца уверены в своих данных в новой версии. При этом ведомство и ФБР пришли к схожему заключению по разным причинам. Вариант намеренного заражения при разработке биологического оружия не рассматривается, речь может идти только о непреднамеренной утечке.

Представитель министерства отказался обсуждать детали, отметив, что ведомство продолжает работу по осторожной и объективной оценке происхождения COVID-19. ФБР от комментариев отказалось, пишет The Wall Street Journal.

Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения приостановила дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.

Ранее мы писали, что немецкий иммунолог Валентин Бруттель из университетской клиники Вюрцбурга заявил о почти 100%-й уверенности, что коронавирус был разработан в лаборатории.