Причиной схода с рельсов поезда с токсичными химикатами в Огайо стал перегретый подшипник.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на данные расследования Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

Предварительный отчет NTSB содержит первоначальные выводы о том, что, скорее всего, стало причиной крушения 3 февраля 150-вагонного поезда Norfolk Southern Railway в Ист-Палестайн.

Детектор, встроенный в состав, передал аварийное сообщение бригаде машинистов после того, как 23-й вагон поезда, первый сошедший с рельсов, "зафиксировал температуру подозрительного подшипника на 253 градуса по Фаренгейту (122 градуса по Цельсию) выше температуры окружающей среды", говорится в сообщении.

Чуть ранее детектор зафиксировал температуру на 40 градусов по Цельсию выше окружающей среды. По данным NTSB, все, что находится в диапазоне повышения от 75 градусов, требует немедленной остановки. Машинист остановил поезд, после чего бригада заметила огонь и дым и уведомила диспетчера о возможном сходе с рельсов.

"С разрешения диспетчера бригада задействовала ручные тормоза на двух вагонах в голове поезда, отцепила головные локомотивы и отодвинула локомотивы примерно на полтора километра от отцепленных вагонов", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля в американском Огайо сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с опасными химикатами. В 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид - ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды.

Экологи считают, что теперь город Восточная Палестина в Огайо непригоден для жизни, хотя власти утверждают обратное.

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