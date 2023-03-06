Первые контракты по закупке Евросоюзом боеприпасов для Вооруженных сил Украины будут согласованы в конце апреля.

Об этом пишет Reuters, сообщая, что министры обороны ЕС 7-8 марта начнут обсуждать план совместной закупки боеприпасов для Украины, а утвердить его могут на саммите лидеров до конца месяца.

По словам одного из собеседников агентства, уже к концу недели несколько стран ЕС намерены подписать так называемое проектное соглашение.

Чиновники Евросоюза пока сосредоточились на идее закупки артиллерийских снарядов, а не вооружения, потому что Украина определила их как особо насущную потребность.

Ранее Financial Times сообщал, что Европейский союз намерен отправить в Украину совместно финансируемые боеприпасы в течение нескольких недель. Из Еврофонда мира выделят миллиард евро на закупку снарядов для Киева.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему испытывает дефицит в снаряжении и оружии, а потому нужны артиллерия, амуниция и снаряды "в большом количестве". Отвечая на вопрос журналистов о том, что необходимо сделать, чтобы ускорить поставки оружия для ВСУ, президент ответил: "Публично говорить о том, чего нам не хватает".

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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