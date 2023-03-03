Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему испытывает дефицит в снаряжении и оружии, а потому нужны артиллерия, амуниция и снаряды "в большом количестве".

"Артиллерия – это номер 1 из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выбросить из нашей", – заявил он на пресс-конференции с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что необходимо сделать, чтобы ускорить поставки оружия для ВСУ, президент ответил: "Публично говорить о том, чего нам не хватает".

По его словам, государства, помогающие Украине, могут также абсолютно публично поддерживать поставки того или иного оружия.

"Также и о самолетах. Дефицит с самолетами, начать тренировки (нужно - Ред.). Мы проговорили это и имеем подтверждение со стороны Великобритании, Польши. Сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии, а также Литвы и Эстонии могут помочь в тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить и что-то там обещать, а просто учить наших ребят и передавать самолеты", - сказал Зеленский.

Ранее FT сообщала, что Евросоюз планирует отправить Украине боеприпасы на миллиард евро в течение нескольких недель.

И в целом в Европе хотят резко увеличить производство боеприпасов, полагая, что мирное время закончилось.

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