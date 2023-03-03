Военные аналитики сообщают о поставках в Украину сербского вооружения. В Сербии это отрицают.

Так, аналитики Ukraine Weapons Tracker сообщили, что на вооружении ВСУ появились реактивные снаряды сербского производства для РСЗО "Град", поставленные Сербией через канадских и турецких партнеров.

В UWT отметили, что производитель стер со снарядов маркировки, что позволяет предполагать возможное их использование украинскими военными на несколько месяцев раньше.

Сербское оборонное предприятие "Крушик" выступило с опровержением.

"В связи с недостоверной информацией о предположительных поставках 122-миллиметровых ракет "Град" компании "Крушик" в Украину, руководство сообщает, что продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации", - говорится в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в российской ЧВК "Вагнер" воюют сербы и пообещал их наказать. Вучич ухудшил свое отношение к "вагнеровцам" после того, как в Белграде 16 февраля националисты, связанные с ЧВК, потребовали прекращения переговоров с Косово.

А куратор ЧВК Евгений Пригожин ответил Вучичу, что в ЧВК "Вагнер" больше нет сербов.