Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявление президента Сербии Александра Вучича о то, что в его подразделениях воюют сербы.

"Вучич напрасно истерику устроил. В ЧВК "Вагнер" на сегодняшний день (1 марта 2023 года) нет ни одного серба. Последний, кто воевал в ЧВК "Вагнер", убыл с направления два месяца назад. Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК "Вагнер" в 2023 году – это обман. Не верьте ему", – ответил Пригожин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Вучич заявил, что в рядах "вагнеровцев" есть граждане его страны и те "сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой".

Между тем война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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