Куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину не понравился законопроект об уголовном наказании за "дискредитацию" всех участников российской "спецоперации" в Украине, включая и армию, и "добровольцев" из ЧВК, который собирается принять Госдума РФ.

Согласно этому законопроекту, за дискредитацию всех участников войны в Украине можно получить до 15 лет лишения свободы.

Инициатором поправок был сам Пригожин. Однако теперь он просит спикера Госдумы Вячеслава Володина переписать документ.

"Эти поправки не должны распространять свое действие на критику высшего командного состава, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. В противном случае, любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности", - написал Пригожин в обращении на имя Володина.

"Что беспокоит Евгения Пригожина, понятно. Сам Пригожин часто резко критикует командование армии РФ и ведёт против него уже много месяцев системную информационную войну. Также, по распространённой в российских медийных кругах версии, он финансово стимулирует целый пул телеграм-каналов, блогеров и военкоров, которые работают по одной схеме: возвеличивая любые успехи ЧВК "Вагнер" до уровня "взятия Берлина" и раздувая любые неудачи российской регулярной армии до масштабов "новой Цусимы".

Если законопроект об ответственности за дискредитацию примут, то вся эта программа может быстро прекратиться - Пригожин и близкие к нему блогеры и военкоры будут вынуждены или замолчать, или отправиться на долгие годы в тюрьму", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Такой исход уже прогнозирует давний оппонент Пригожина Игорь Гиркин-Стрелков.

"Если подойти к вопросу чисто формально, то первым на 15 лет - за дискредитацию руководства МО - должен сесть Пригожин", - написал Гиркин-Стрелков.

Ранее мы рассказывали о конфликте Пригожина с российским минобороны и его подоплеке.

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