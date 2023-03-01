Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в российской ЧВК "Вагнер" воюют граждане его страны. Глава государства сказал, что такие люди будут арестованы, как только появится такая возможность.

Его слова приводит издание Politico.

"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений", – заверил Вучич.

Он добавил, что "дружественные страны так не поступают", имея в виду Россию.

Издание Politico пишет, что Вучич ухудшил свое отношение к "вагнеровцам" после того, как в Белграде 16 февраля националисты, связанные с ЧВК, потребовали прекращения переговоров с Косово. Вучич тогда назвал протестующих антисербами и заявил, что их, вероятно, финансирует РФ. А лидер крайне правых Дамьян Кнежевич — организатор беспорядков, публично поддержавший группу "Вагнера", занимавшуюся вербовкой в Сербии, — впоследствии был арестован и обвинен в подстрекательстве к насилию.

Ранее мы сообщали, что между куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и минобороны России возник конфликт.

Также мы писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою частную военную компанию после ухода с госслужбы.