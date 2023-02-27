Вучич назвал тяжелыми переговоры в Брюсселе о примирении Сербии и Косово
Президент Сербии Александр Вучич назвал тяжелыми переговоры в Брюсселе, посвященные принятию франко-германского плана урегулирования отношений между Белградом и Приштиной, которые начались сегодня.
"Тяжелая встреча. Ожидаемо. Не сдадимся", - написал он в Instagram.
Сербский лидер в обращении к гражданам перед вылетом в Брюссель на переговоры по Косову заявил, что не допустит капитуляции Белграда по этому вопросу.
Ранее Вучич предлагал американцам "помечтать" в ответ на заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров Белграда и Приштины должно быть взаимное признание.
Сегодня Сербия и Косово поддержали соглашение, позволяющее их жителям перемещаться по территории друг друга с внутренними паспортами, однако больше ни о чем договориться не удалось.
14 декабря Косово подписало заявку на вступление в ЕС.
Косово рассчитывает, что к 2030 году сможет стать членом Евросоюза.