Президент Сербии Александр Вучич назвал тяжелыми переговоры в Брюсселе, посвященные принятию франко-германского плана урегулирования отношений между Белградом и Приштиной, которые начались сегодня.

"Тяжелая встреча. Ожидаемо. Не сдадимся", - написал он в Instagram.

Сербский лидер в обращении к гражданам перед вылетом в Брюссель на переговоры по Косову заявил, что не допустит капитуляции Белграда по этому вопросу.

Ранее Вучич предлагал американцам "помечтать" в ответ на заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров Белграда и Приштины должно быть взаимное признание.

Сегодня Сербия и Косово поддержали соглашение, позволяющее их жителям перемещаться по территории друг друга с внутренними паспортами, однако больше ни о чем договориться не удалось.

14 декабря Косово подписало заявку на вступление в ЕС.

Косово рассчитывает, что к 2030 году сможет стать членом Евросоюза.