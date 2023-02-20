Сербия отказывается от российских истребителей и будет закупать французские Rafale.

Об этом заявил президент страны Александар Вучич, сообщает Bloomberg.

Обслуживать российские МиГ-29, последнюю партию которых Сербия получила в 2017 году, по словам Вучича, стало невозможно из-за введённых санкций.

"Из России нельзя импортировать практически ничего, что связано с военными целями", - пояснил он.

Ранее Вучич говорил, что война в Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию, от которой требуют принять условия нового франко-германского плана переговоров с Косово.

Также мы писали, что Сербия пытается дистанцироваться от Москвы, поскольку война в Украине обостряет отношения между двумя странами и их лидерами. Вучич отверг территориальные претензии Владимира Путина к Украине и предсказал, что в войне "худшее еще впереди", поскольку обе стороны окопались.

Кроме того, Александр Вучич ожидает "полной эскалации" конфликта в Украине в связи с поставками западной техники. Президент Сербии отметил, что Chellenger, Leopard и Abrams — всё это "отличные машины", но ВСУ их будет недостаточно. По его мнению, американцы примут решение об отправке Киеву истребителей F-16.