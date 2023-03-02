В случае войны запасов вооружения у Бундесвера хватит на несколько дней. Запасы настолько истощены, что заполнение пробелов будет стоить 20 миллиардов евро.

Об этом пишет Financial Times.

Также немецкое правительство критикуют, т.к. оно не компенсировало помощь, переданную Украине.

Инспектор сухопутных войск Бундесвера генерал-лейтенант Альфонса Маис уверен, что такие проблемы просто неприемлемы.

"Очень важно, чтобы мы демонстрировали, что материал, который мы отдали, заменяется в максимально короткие сроки", – заявил он.

Ранее мы писали, что Германия поставила Украине системы ПВО двух типов, оставив без защиты Берлин. По мнению гендиректора немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Паппергера, в случае возникновения конфликта на территории Германии стране просто нечем будет защищаться, и без помощи США ей не обойтись.

Также сообщалось, что Германия отправляет в Украину более 36 тысяч шерстяных одеял из запасов Бундесвера.

Кроме того, мы писали, что Германия решила увеличить число передаваемых Украине танков.