Германия поставила в Украину две системы ПВО: Skynex и Skyranger. Хотя столица самой ФРГ сейчас находится без такой защиты.

Об этом сообщил в интервью изданию Pioneer гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.

"В Украину отправлены система Skynex и последняя разработка Skyranger, хотя четырех таких установок хватило бы, чтобы полностью закрыть небо над Берлином. У Германии сейчас нет этой защиты", - сказал он.

По мнению Паппергера, в случае возникновения конфликта на территории Германии стране просто нечем будет защищаться, и без помощи США ей не обойтись.

Ранее мы писали, что США обратились к Израилю с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, снятые с вооружения и отправленные на склады. В израильском Минобороны ответили на запрос США отказом, напомнив, что Израиль по-прежнему не поставляет вооружений Украине и что системы MIM-23 Hawk не в рабочем состоянии из-за долгого хранения без надлежащего обслуживания.

Также мы сообщали, что вскоре Франция и Италия объявят о передаче Украине систем ПВО SAMP-T, способных сбивать баллистические ракеты.