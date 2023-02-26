Французская компания Thales передаст в Украину радары GM 200 для систем ПВО в мае 2023 года.

Об этом рассказал генеральный директор компании Партис Кейн в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

По словам Кейна, все основные отрасли, с которыми работает компания - оборона, безопасность, аэронавтика, космос, идентификация и цифровая безопасность – активно развиваются.

С начала войны в Украине акции компании Thales как одного из крупнейших в Европе поставщиков электроники для вооружения выросли почти на 60%.

Кейн заявил, французская компания поставит в Украину РЛС GM 200 в мае этого года.

Ground Master 200 - трехкоординатный радар средней дальности производства Thales Group. Относится к семейству Ground Master. В него входят: GM 400, GM 60, GM 200 MM/A и MM/C.

GM 200 работает как заполнитель промежутков воздушного наблюдения или датчик системы ПВО, имеет поверхностный канал и возможность обнаружения ракет, артиллерии и минометов. У радара присутствует расширенная дальность обнаружения: 250 км в режиме наблюдения/100 км в режиме привлечения.

Модель GM 200 со всем своим оборудованием устанавливается в контейнер, перевозимый грузовиком с колесной формулой 8×8.

Такой радар может быть интегрирован в систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Напомним, недавно премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что Рим и Париж отправят Киеву системы ПВО SAMP/T. Эти системы "земля-воздух" среднего радиуса действия способны сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты малой дальности.

Ранее мы писали, что в Воздушных силах ВСУ сообщали, что на данный момент у Украины нет средств для защиты от иранских баллистических ракет Fateh и Zolfaghar на случай, если Россия купит их у производителя.