Киев пока не получил американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете La Repubblica.

По его словам, поставка этих ЗРК ожидается. Когда они будут приняты ВСУ, плюс - еще другое обещанное западными союзниками вооружение, ситуация на поле боя в Украине должна измениться. И произойти это может ближайшей весной, надеется Резников.

Причем системы Patriot Резников выделяет особо.

"Именно благодаря им мы защитим небо. А на земле у нас будут "Леопарды". Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители", - сообщил министр.

Напомним, в январе украинские военные прибыли в США для обучения работе с ПВО Patriot, которое проходит на базе американских сухопутных войск Форт-Силл в штате Оклахома. Планируется подготовить около сотни специалистов.

Ранее мы писали, что недавно в ВСУ заявили, что для ускорения победы Украины над Россией украинским военным необходимо высокоточное дальнобойное вооружение разных видов, а также системы противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot.

Также "Страна" подробно рассказывала, что означает передача Украине самого передового на Западе комплекса ПВО Patriot.